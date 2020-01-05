Вспышка заболеваемости корью в Якутске

По данным регионального Минздрава, число заболевших достигло 68. 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят лечение в стационаре. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Республиканский детский противотуберкулёзный санаторий перепрофилируют под инфекционный стационар.