Найдены молодые люди, перекрывших 3 января улицу Бакунина в Петербурге и, якобы, устроивших там неонацистскую акцию

Полицейские нашли молодых людей, перекрывших 3 января улицу Бакунина в Петербурге и, якобы, устроивших там неонацистскую акцию. Со слов подозреваемых, они — футбольные болельщики «Зенита», никогда не прославляли Гитлера, их лозунги и «кричалки» не правильно поняли. Как передает «Фонтанка», уголовное дело по статье о хулиганстве заводить не будут, но на фанатов составили административные протоколы за перекрытие улицы, использование пиротехники и заодно за переход дороги в неположенном месте.
2020-01-05T16:31:00+03:00
2020-01-05T16:32:27+03:00
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16:31, 05 января 2020
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