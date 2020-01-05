Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Подача топлива была прекращена с 1 января, но затем сторонам удалось достичь соглашения.

Прокачка нефти из России на белорусский НПЗ «Нафтан» в Витебской области возобновилась накануне вечером. Об этом рассказал замглавы «Белнефтехима» Владимир Сизов, передает агентство БелТА. По его словам, в январе концерн рассчитывает на поставку 650 тысяч тонн нефти, а на первом этапе будет прокачано более 100 тысяч тонн. Договоренность об этом была достигнута с одной из российских нефтяных компаний. По данным ТАСС, осуществить поставки согласились две компании, а основной объем придется на «РуссНефть». Уже к концу месяца Белоруссия рассчитывает возобновить и экспорт нефтепродуктов, который был приостановлен из-за недостатка сырья.

О том, что поставки нефти в Белоруссию прекратились, стало известно 3 января. Это произошло из-за разногласий по поводу цен. По словам источников, Минск добивался отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти.

По оценке «Белнефтехима», стоимость нефти для Белоруссии из-за налогового маневра в России вырастет примерно на 5 процентов.