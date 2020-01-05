Сегодня в Италии завершается лыжная многодневка Тур де Ски

Первыми закончили соревнования женщины.

Перед заключительной гонкой в гору наша Наталья Непряева в общем зачете шла третьей. Вслед за норвежками Терезой Йохауг и Астрид Якобсен. Представляла опасность и еще одна скандинавка — Хейди Венг. Двукратная победительница Тур де ски.

В итоге Йохауг в очередной раз оказалась вне конкуренции. Она захватила лидерство практически со старта. И сбрасывала конкуренток одну за другой. В итоге Йохауг выиграла и масс-старт, и общий зачет тура. Причем, уже в третий раз за карьеру.

А вот Непряева

На прошлогодней многодневке Непряева была в общем зачете второй. А вот Йохауг тогда в тур де Ски участия не принимала.

Мужской масс-старт начнется в 17.15. Гонку покажет Первый Канал