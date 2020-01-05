Минфин Франции призвал забастовщиков к компромиссу на переговорах по пенсионной реформе

На страницах газеты «Журналь дю диманш» глава ведомства обратился к гражданам со словами о том, что нововведения, которые предлагает правительство, принесет пользу одиноким матерям, фермерам и коммерсантам.

Серия общенациональных забастовок против непопулярной инициативы властей началась в стране месяц назад. Большинство демонстрантов – железнодорожники и работники общественного транспорта. Организаторы акций – крупнейшие профсоюзы – угрожают вскоре блокировать нефтеперерабатывающие заводы, что приведет к дефициту бензина в стране.