Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Касема Сулеймани

Кроме того МИД исламской республики выразил протест в связи с угрозами Дональда Трампа нанести удары по целям в стране. Ситуация в регионе в очередной раз накалились из-за убийства в Багдаде высокопоставленного иранского военного. Стороны вновь обменялись угрозами, а Вашингтон объявил о переброске в регион нескольких тысяч солдат.

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке Иран вновь заявил о сокращении части обязательств по ядерной сделке. Уже сегодня станут известны детали пятого по счету этапа по отказу Тегерана от положений СВПД.