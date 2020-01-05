Фанаты шведского футбольного клуба «Мальмё» повалили статую бывшего члена команды Златана Ибрагимовича

Злоумышленники отпили у бронзовой фигуры ноги после чего она упала на ограждающий ее забор. Об этом сообщает телеканал SVT.

В конце ноября звездный форвард – бывший воспитанник «Мальмё» — приобрел четверть акций главного соперника команды стокгольмского клуба «Хаммарбю». Статуя Ибрагимовича не впервые страдает от действий вандалов. После множества инцидентов вокруг скульптуры установили высокую ограду, и наняли сторожа. Футболист является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной.