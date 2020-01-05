Сотрудникам Горьковского автозавода продлят отпуск до 24 января

Сразу после новогодних праздников ГАЗ займется модернизацией производства, чтобы подготовить к выпуску низкопольный микроавтобус – главную новинку этого года. Сообщение пресс-службы приводит «Интерфакс». Агентство уточняет, что дополнительные выходные работникам устраивали и ровно год назад, а также на майских праздниках и летом – во время очередной модернизации производства.

Всего Группе «ГАЗ» принадлежат 13 предприятий в 8 региона страны. Компания выпускает коммерческие и легковые автомобили, грузовики, автобусы и силовые агрегаты.