Парламент Испании не утвердили кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера

За кандидата победившей на досрочных ноябрьских выборах Социалистической рабочей партии высказалось лишь на одного депутата больше, чем против. Однако по закону для победы в первом туре необходимо согласие абсолютного большинства – передает «РИА Новости». Второй тур должен пройти уже через две суток. В нем достаточно простого большинства, а значит, если ситуация повторится, Санчес все же будет избран на пост главы правительства.

Появление премьер-министра прекратит затяжной политический кризис в стране. За минувший год Испания дважды проводила досрочные парламентские выборы, а правительство с прошлой весны считается лишь исполняющим обязанности.