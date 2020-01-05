Тегеран выразил протест в связи с угрозами Дональда Трампа нанести удары по целям в Иране

В МИД исламской республики был вызван посол Швейцарии, представляющий там интересы Соединенных Штатов. Сообщение внешнеполитического ведомства приводит «РИА Новости». Глава Белого дома сказал, что Вашингтон наметил 52 объекта, в том числе и культурных, которые подвергнутся атакам в случае агрессии со стороны Тегерана. В МИДе отметили, что подобные угрозы нападения на исторические объекты представляют собой военное преступление.

Нынешние шаги президента США Дональда Трампа в отношении Ирана могут сыграть ему на руку. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист-американист Михаил Таратута. Таратута не исключил, что Иран действительно может предпринять какие-то серьезные шаги по эскалации конфликта с Соединенными штатами

Отношения между странами в очередной раз накалились из-за убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Стороны вновь обменялись резкими заявлениями, а Вашингтон объявил о переброске в регион нескольких тысяч солдат.