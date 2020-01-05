Полиция Петербурга нашла молодых людей которые на днях перекрыли одну из улиц в центре города и зажгли файеры

Запрещённых кричалок сотрудники центра «Э» у них не услышали. Что именно скандировали жители культурной столицы знает Андрей Кусков.



Нарушителями общественного порядка оказались футбольные фанаты. Силовики нашли их вычислив по камерам видеонаблюдения. Напомню, поздно вечером в пятницу группа молодых людей перекрыла улицу Бакунина в Центральном районе Петербурга, зажгла файеры и стала скандировать различные кричалки. Местные жители услышали в них нацистские приветствия и прославление Адольфа Гитлера. Но посмотрев видеозаписи оперативники убедились, что ничего запрещенного футбольные болельщики не кричали. Ранее в СМИ появилась информация, что в отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Но, как пишет портал Фонтанка ру, после общения с сотрудниками центра «Э» дело прекратили.

Отметим, что в отношении фанатов всё же составили протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство и переход дороги в неположенном месте.