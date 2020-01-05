В Японии на традиционном рыбном аукционе продали тунца почти за два миллиона долларов

Как передает национальная телерадиокомпания NHK, второй год подряд самую высокую ставку делает компания-владелец ресторанов суши. Впрочем, рекорд прошлого года побит не был. Тогда за рыбу весом в 278 килограммов заплатили 3 миллиона.

Аукцион, привлекающий представителей рыболовного и ресторанного бизнеса со всей страны, имеет 80-летнюю историю. Победа на первых торгах в году очень престижна и, как считается, приносит покупателю удачу в ведении бизнеса, а кроме того привлекает клиентов, которые выстраиваются в очереди, чтобы попробовать самую дорогую рыбу.