Суд в Калифорнии разрешил двум мужчинам подать иски о домогательствах к компаниям Майкла Джексона

Ранее их жалоба была отклонена из-за достижения предельного возраста, после которого заявления о сексуальном насилии в детстве не приминаются. Об этом сообщает ВВС. Ситуация изменилась после того, как в штате вступил в силу закон, продлевающий этот возрастной порог.

Речь идет о Уэйде Робсоне и Джеймсе Сейфчаке, которые год назад в документальном фильме «Покидая «Неверленд» рассказали, что Джексон совращал их в своем поместье, когда они были детьми. Семья певца подала на них в суд, обвинив во лжи.