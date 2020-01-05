В Италии шесть туристов из Германии погибли при наезде автомобиля

ЧП произошло на горнолыжном курорте Лутаго. Сайт Local Italy пишет, что пострадавшие ожидали автобус возле ночного клуба, когда в толпу въехала машина. ИЗ 11 раненых трое в тяжелом состоянии. Одного из них переправили на вертолете в австрийский Инсбрук. Местная пресса пишет, что водитель был сильно пьян, его задержала полиция.
2020-01-05T14:31:00+03:00
2020-01-05T14:32:46+03:00
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14:31, 05 января 2020
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