В Италии шесть туристов из Германии погибли при наезде автомобиля

ЧП произошло на горнолыжном курорте Лутаго. Сайт Local Italy пишет, что пострадавшие ожидали автобус возле ночного клуба, когда в толпу въехала машина. ИЗ 11 раненых трое в тяжелом состоянии. Одного из них переправили на вертолете в австрийский Инсбрук. Местная пресса пишет, что водитель был сильно пьян, его задержала полиция.