В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как толпа с дымовыми шашками перекрыла движение в центре города

На днях около полутора десятков человек на проспекте Бакунина зажгли файеры и устроили националистическую акцию – пишет новостной сайт 78.ru. Очевидцы рассказали полицейским, что молодые люди выкрикивали приветствия в адрес Гитлера и скандировали фанатские лозунги. К моменту приезда сотрудников МВД нарушители порядка разбежались. Дело заведено по статье «Хулиганство».
2020-01-05T14:30:00+03:00
2020-01-05T14:32:25+03:00
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14:30, 05 января 2020
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