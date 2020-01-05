В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как толпа с дымовыми шашками перекрыла движение в центре города

На днях около полутора десятков человек на проспекте Бакунина зажгли файеры и устроили националистическую акцию – пишет новостной сайт 78.ru. Очевидцы рассказали полицейским, что молодые люди выкрикивали приветствия в адрес Гитлера и скандировали фанатские лозунги. К моменту приезда сотрудников МВД нарушители порядка разбежались. Дело заведено по статье «Хулиганство».