В Нижнем Тагиле построили новогодний городок из ледяных скульптур в форме кладбищенских надгробий

Во всяком случае, именно такими ассоциациями от праздничного объекта массово делятся в социальных сетях жители уральского города.

Администрация города потратила на установку ледового городка на одной из площадей в центре города около 12 миллионов рублей. С ночной подсветкой город из вертикально установленных плит выглядит более приветливо, однако в дневное время весьма неоднозначная композиция из прозрачных бессюжетных скульптур, чередующихся гигантскими мухоморами, многих пугает. В местном паблике во ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил» развернулась целая дискуссия о том, похож ли городок на кладбище и насколько оправдан вариант дизайна, избранный руководством города. Судя по опубликованным фото, многое зависит от ракурса. «Тагильчане настолько суровы, что стилизуют главный ледовый городок на центральной площади под кладбище», пишет в Facebook житель города Егор Бычков. Многие вспоминают о давней городской традиции художественной резки по льду и сетуют: «Самый неудачный городок за 40 лет!». Другие соглашаются с ними и подсчитывают бюджетные траты: «За эти деньги можно было поставить настоящий дом на несколько семей и жить там всю жизнь».

В мэрии Тагила в преддверии открытия ледового городка заверяли, что он будет построен в космическом стиле. Как подчеркивал глава города Владислав Пинаев, тема космоса была выбрана не случайно, так как, по его мнению, Россия является ведущей космической державой.