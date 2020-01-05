Британские военные корабли снова будут охранять суда в Ормузском проливе

Такое решение приняло министерство обороны в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке. Заявление главы ведомства приводится в Twitter. Ситуация резко обострилась после того, как на днях в ходе американского удара в районе аэропорта Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Великобритания перестала сопровождать суда в регионе ровно год назад. Однако летом Иран задержал в Ормузском проливе королевский танкер, якобы нарушивший международные правила мореплавания. На этом фоне США объявили о создании коалиции для защиты судов в этом районе.