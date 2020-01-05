В Ростове-на-Дону вооружённый человек пытался проникнуть в областной Дом творчества, где занимались дети

Охрана в здание его не пустила.

Инцидент произошёл утром. Неизвестный, у него в небольшой сумке по данным издания Baza лежали нож и предположительно самодельный пистолет, пришёл к Дому народного творчества в Ростове-на-Дону. Охране он представился сотрудником ФСБ и попытался войти внутрь. На занятиях в этот момент были десятки детей, утверждает интернет-издание. Охранники, прежде чем пропустить незнакомца, попросили положить сумку на сканирующее устройство. И затем они увидели, что в барсетке находится оружие, пишет издание. На вопросы охраны, откуда у него нож и пистолет вошедший отвечать отказался, он быстро развернулся и убежал. Злоумышленника ищут.

Напомним, что в ноябре прошлого года вооружённый человек пришёл на лекцию к первокурсникам журфака МГУ. У него был нож и пневматический пистолет. Никто не пострадал. Полиция задержала злоумышленника, его отвезли в отделение и затем передали психиатрам.

В конце прошлого года мужчина с ножом ворвался в монастырь в центре Москвы. Обошлось также без пострадавших. Злоумышленник был задержан полицией, по словами силовиков, он вёл себя неадекватно и конфликтовал с охраной.