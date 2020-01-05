В Ростове-на-Дону полиция ищет вооруженного мужчину, который пытался попасть в областной Дом народного творчества

В этот момент там на занятиях находились десятки детей – пишет сайт Baza. Уточняется, что сам инцидент произошел утром. Мужчина попытался пройти в здание, представившись сотрудником ФСБ. Когда охрана пропустила сумку через интраскоп, в ней обнаружился нож и устройство, похожее на самодельный пистолет. После того, как на содержимое сумки обратили внимание, мужчина развернулся и спешно скрылся.