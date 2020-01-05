Петербургский хирург-онколог Андрей Павленко скончался сегодня утром

Несмотря на борьбу с раком желудка он продолжал работать и вести специальный блог.

О смерти Павленко в соцсетях сообщила его супруга Анна. Сам же врач ещё первого января опубликовал в фейсбук прощальный пост, в котором он обращался к друзьям и неравнодушным. В своём сообщении он призвал не опускать руки тех, кто продолжает борьбу с болезнью. О том, что у него рак желудка третьей стадии, Павленко узнал весной 2018-го. По статистике, шансы на выздоровление в такой ситуации составляют около пяти процентов. Он не прекращал работу, открыл благотворительный фонд поддержки и развития онкологической помощи, а также вёл специальный блог вместе с порталом «Такие дела» под названием «Жизнь человека». В нём он подробно рассказывал о течении болезни, записывая аудио и видео.

На данный момент информации о дате и месте похорон нет.