Япония ужесточает контроль на границе после побега бывшего главы компании Nissan Карлоса Гона

Токио намерен тщательно расследовать инцидент. У адвокатов бизнесмена конфискованы три его загранпаспорта.

Людей, которые выезжают из Японии или прибывают туда, будут проверять строже, чем раньше. Повод — недавний побег из страны Карлоса Гона. Он пересек границу незаконно, это вызывает большое сожаление, огорчена министр юстиции Японии. Её слова приводит агентство Рейтер. Масако Мори добавила, что суд отменил решение освободить бывшего главу Nissan под залог. Министр напомнила, что Интерпол разыскивает предпринимателя. Японские власти обвиняют его в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Гону в конце прошлого года удалось вылететь из Японии в Ливан. Агентство Bloomberg сообщало, что экс-глава японского автоконцерна улетел на Ближний Восток транзитом через Стамбул на частном самолёте, а во время пересадки его переносили в футляре для музыкального инструмента. По данным телеканала NHK на борту бизнес-джета было несколько кейсов высотой около метра, в одном возможно находился Гон. Из офиса адвокатов экс-главы Nissan прокуратура Токио изъяла его французский, ливанский и бразильский паспорта, сообщило японское общественное телевидение. У Гона по некоторым данным было два французских паспорта, по одному он прибыл в Ливан. В Бейруте исключают возможность передачи беглеца Токио, так как между сторонами нет договора об экстрадиции.

В Турции суд арестовал пятерых человек, которые возможно причастны к побегу экс-главы компании Nissan. Им предъявили обвинения в незаконной перевозке людей, сообщает РИА.