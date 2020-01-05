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13:05, 05 января 2020

В Кении совершено нападение на военно-морскую базу США

Это подтвердили в командовании американских военных в Африке. Ответственность за произошедшее взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабааб».

Атака на аэропорт в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана произошла ранним утром. Как сообщает газета Daily Nation со ссылкой на представителя кенийских властей, группа серьезно вооруженных людей вторглись в лагерь, отключив его от коммуникаций, и устроила активную, но непродолжительную перестрелку. В ходе атаки было подожжено топливохранилище. В перестрелку вступили кенийские военные – они совместно используют базу с американцами. Nation также передает, что авиация Вооруженных сил Кении нанесла несколько ответных ударов по нападавшим, после этого все стихло. Четверо нападавших убиты. Ни в официальных аккаунтах американских военных, ни в специализированной прессе о точном числе пострадавших не говорится. Российское посольство в Кении выступило с призывом к соотечественникам, находящимся в Кении проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. В соцсетях «Аш-Шабааб», или «Движения молодых моджахедов», которые внесены в список террористических организаций в США, и примкнули к «Аль-Каиде» (деятельность организации запрещена в РФ), признанной террористической и в России, упомянуто, что нападение связно с якобы имеющим место подавлением мусульман в регионе.

Атака базирующейся в Сомали группировки» состоялась спустя три дня после того, как неподалеку от американской базы в Кении был совершен теракт с нападением на рейсовый автобус и убийством нескольких христиан.



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