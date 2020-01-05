Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране в случае нападения на американцев

Вашингтон и Тегеран оказались на грани войны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Президент США обрушился с угрозами в адрес Ирана в своем твиттере – по словам Трампа, Вашингтон готов «очень быстро и очень сильно» нанести удары сразу по 52 целям. Конкретный список он не раскрыл, но подчеркнул, что некоторые из этих объектов очень важны для Ирана и местной культуры.

Глава Белого дома пояснил, что число целей равно количеству американцев, которых много лет назад захватили иранские власти. По-видимому, речь идет об американских дипломатах и гражданах, взятых в заложники вскоре после Исламской революции в Иране в 1979 году и освобожденных спустя более года.

В Тегеране уже отреагировали на угрозы Трампа – командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что Вашингтон не осмелится нанести удары. В свою очередь, глава МИД страны Джавад Зариф в твиттере назвал потенциальную атаку на культурные объекты военным преступлением.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как по приказу Трампа в Багдаде был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран резко отреагировал на этот инцидент, пригрозив отомстить США, а иранские военачальники заявили о готовности нанести удары по американским целям.

После убийства Сулеймани власти США начали переброску на Ближний Восток 3,5 тысяч десантников.

У Ирана есть способы подавить США без открытого военного конфликта. Такое мнение «Эху Москвы» высказала советник директора Российского института стратегических исследований, арабист, востоковед Елена Супонина. Между тем, президент Соединенных штатов Дональд Трамп уже заявил, что если со стороны Ирана последуют какие-либо опасные для страны действия, они готовы применить новейшее оружие, которое обошлось Америке в 2 триллиона долларов.

В случае начала открытого военного конфликта между США и Ираном боевое превосходство будет на стороне Соединенных штатов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора «Ежедневного журнала», военный эксперт Александр Гольц. Тут вопрос в том, какие цели ставит конкретная военная операция. Если речь идет о подавляющем воздушном ударе, то у США есть все возможности такой удар нанести — это около 7 тыс. крылатых ракет «Томагавк», авиация и силы флота, находящиеся в стратегической близости от Ирана. Что американцы в такой операции одержат победу, вопросов нет. Другой вопрос — что делать после этой победы?", — сказал он. По мнению А.Гольца, после данной военной операции, может произойти «полномасштабная война». «Это значит, что американцам надо начинать воздушную операцию по масштабам сопоставимую с той, которую они проводили против Югославии или Афганистана», — отметил он. Эксперт добавил, что после уничтожения ПВО США сможет на выбор свободно уничтожать те цели, которые считают существенными.

Действия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана могут сыграть ему на руку. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист и американист Михаил Таратута. «То, что сейчас происходит, вряд ли может сильно навредить Трампу. Скорее это может ему помочь, потому что его электорат поддержит то, что он сейчас делает. Другой вопрос, как на это среагируют не определившиеся люди в голосовании. В итоге они решают — это примерно 30% избирателей, которые пока не знают, за кого они еще будут голосовать», — сказал он. При этом М.Таратута не исключил, что Иран действительно может предпринять какие-то серьезные шаги по эскалации конфликта с США.