Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала вопреки данным разведки

Как пишет газета The New York Times, глава Белого дома якобы проигнорировал сведения о том, что в поездках и действиях Касема Сулеймани не было ничего необычного, а также о том, что высокопоставленный военный не получил одобрения верховного лидера Ирана на реализацию действия против США. Несмотря на это Трамп, на фоне произошедшего недавно нападения на американское посольство в Багдаде, выбрал наиболее радикальную версию ответа. Решение президента, якобы сильно удивило руководителей Пентагона – пишет The New York Times.

После убийства Сулеймани – одного из самых известных людей Ирана – Тегеран пообещал отомстить США. На этом фоне на Ближний Восток начали переброску 4 тысяч американских военных.