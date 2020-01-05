В Шанхае начался матч за мировую шахматную корону

Действующая обладательница титула Цзюй Вэньцзюнь из Китая сражается с российской шахматисткой Александрой Горячкиной.

Для 28-летней Чемпиноки из Китая это уже вторая защита титула. В ноябре 18-го Вэньцзюнь одолела на тай-брейке финального матча чемпионата мира по нокаут-системе россиянку Екатерину Лагно.

Ее нынешняя соперница — дебютантка турнира претенденток. Горячкина, которой всего 21 год, в июне досрочно выиграла турнир восьми в Казани и стала претендеткой на мировую шахматную корону.

По регламенту матч будет состоять из 12 партий. Причем первые 6 пройдут в Шанхае. А заключительные — во Владивостоке. Там же, при равенстве в счете, 24 января будет проведен тай-брейк в быстрые шахматы и блиц.

Напомню, что последней россиянкой, кому покорилась шахматная корона, была Александра Костенюк. Она завоевала титул в сентябре 2008 года.

Призовой фонд матча составляет 500 000 евро, причем победительница получает 60% от этой суммы.