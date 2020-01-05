Контактные зоопарки, не закрывшиеся после закона об их запрете, переместят животных в клетки

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос компании 2ГИС. В том случае, если они оградят животных от людей, они смогут продолжить деятельность в течение еще двух лет, после чего будут обязаны получить лицензию.

Закон «Об ответственном обращении с животными» был принят в конце прошлого года – спустя восемь лет после внесения на рассмотрение в Госдуму. После того, как норма начала работать, число контактных зоопарков незначительно сократилось. Сейчас, по некоторым подсчетам, в крупных городах страны работают порядка 130 таких организаций.