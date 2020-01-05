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12:02, 05 января 2020

Во Владивостоке около 30 машин провалились под лед

По словам представителей МЧС, инцидент произошел из-за того, что рыбаки поставили свои автомобили рядом друг с другом на льду.

Десятки машин частично ушли под воду на острове Русском во Владивостоке, рассказали в главке МЧС по Приморскому краю. Часть автомобилей провалились под лед по крышу, часть – по капот или по колеса, рассказал РИА Новости представитель ведомства. По его словам, причиной инцидента стало нарушение рыбаками запрета о выезде на лед на машинах. Кроме того, они парковали свои автомобили рядом друг с другом, из-за чего ледяной покров не выдержал нагрузки. Глубина в том месте не превышает двух метров, и пострадавших в результате происшествия не оказалось. Часть рыбаков смогли выехать сами, другим потребовалась помощь спасателей, которые стали тросами вытягивать машины. Фото и видео инцидента распространились в соцсетях – на них видно, что автомобили были припаркованы в ряд, и лед не выдержал их веса. Некоторые транспортные средства утонули почти полностью.

За выезд на лед правонарушителям грозит предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей.



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