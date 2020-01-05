Неонацисты в новогодние праздники перекрыли движение в центре Петербурга и устроили акцию

Радикалы скрылись ещё до приезда полиции.

Файеры, дымовые шашки и нацистские лозунги. Так выглядело начало проспекта Бакунина в Санкт-Петербурге вечером в пятницу. В акции ультраправых, как сообщает Фонтанка, участвовало больше десяти человек. Несмотря на малочисленность, они успели напугать прохожих и доставить проблемы автолюбителям. Один из очевидцев прислал изданию видео инцидента. На нём небольшая группа взрывает дымовые шашки, жжёт фаеры на проезжей части, машет руками, что-то скандирует. Проспект застилают клубы дыма, машины объезжают собравшихся. По словам очевидцев, ультраправые, вскидывали руки в нацистском жесте. Соответствующие кричалки участники акции разбавляли фанатскими песнями. По данным Фонтанки звонок в полицию о шумной компании поступил около полуночи. До приезда сотрудников МВД неонацисты успели разбежаться. Их пытаются найти. Полицейские изучают записи с камер наблюдения, в том числе из ближайших баров и опрашивают очевидцев, пишет интернет-издание.

В полиции Петербурга инцидент в центре города пока не комментируют.