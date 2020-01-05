В Санкт-Петербурге скончался хирург-онколог Андрей Павленко

Об этом со ссылкой на его жену пишет сайт «Такие Дела». За несколько дней до смерти один из самых успешных оперирующих онкологов страны опубликовал в фейсбуке прощальный пост, в котором призывал людей с такими заболеваниями не опускать руки и не сдаваться.

Павленко узнал о своей болезни весной 2018 года после чего начал вести подкаст и видеодневник «Жизнь человека» на сайте «Такие Дела». Он рассказывал о том, как лечат онкологию в России и о том как он сам борется с раком желудка.