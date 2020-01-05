В Японии после побега экс-главы Renault усилят иммиграционный контроль

Соответствующее распоряжение выпустило министерство юстиции – передает ТАСС. Руководитель ведомства выразила крайнее сожаление из-за того, что Карлосу Гону, находящемуся под следствием по делу о финансовых махинациях, удалось нелегально покинуть страну.

В начале этой недели стало известно, что бывший топ-менеждер перебрался в Ливан, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. По данным Bloomberg, Гон смог улететь на частном самолете, скрывшись в футляре от музыкального инструмента. Японское общественное телевидение сообщает, что багаж бизнесджета по какой-то причине досматривать не стали.