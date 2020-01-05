Уровень воды в Енисее поднялся почти до критической отметки из-за аномально теплой погоды

Из-за этого несколько населенных пунктов в Красноярском крае оказались под угрозой затопления.

Из-за разлива Енисея в опасности оказались городской поселок Стрелка и село Абалаково – там до критического уровня воды остается всего один метр, рассказали ТАСС в главке МЧС по Красноярскому краю. В Абалаково местная река Галкино, впадающая в Енисей, уже вышла из берегов и перекрыла часть дороги, из-за этого машины не могут проехать к нескольким домам. В Стрелке же со 2 по 7 января объявлено гидрологическое предупреждение из-за угрозы подтопления.

На месте работают гидропосты, которые замеряют уровень воды каждые четыре часа. В МЧС заверяют, что сейчас обстановка стабилизировалась и подтопленных домов и участков нет.

Угроза паводка связана с аномально теплой погодой – сейчас температура в указанных районах составляет в среднем минус три-четыре градуса. Такого в регионе в это время не видели уже несколько лет. Согласно прогнозам, похолодание ожидается лишь в конце новогодних каникул.

По данным МЧС, сейчас уровень воды падает. Ожидается, что угроза подтопления исчезнет с наступлением морозов.