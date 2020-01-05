В Ливии в результате авиационного удара по военному училищу погибли почти 30 курсантов

Такие данные приводит признанное ООН ливийское правительство национального согласия. Его представители обвиняют в атаке армию маршала Халифа Хафтара.

После удара по военной академии на юге Триполи в районе аль-Хадра погибли курсанты в возрасте от 18 до 21 года. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает о 28 жертвах. На кадрах с места удара – окровавленный и заполненный телами внутренний двор общежития училища. О том, кто нанес удар доподлинно неизвестно, впрочем, в стране, где царит двоевластие, пострадавший район Триполи находится под контролем Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. В пригородах ливийской столицы с апреля прошлого года идут вооруженные столкновения сил маршала Халифы Хафтара с формированиями ПНС. В середине декабря Хафтар объявил о начале решающего сражения и объявил мобилизацию своих сторонников. Однако, до настоящего времени каждая из сторон удерживала собственные позиции. На уходящей неделе правительство Сарраджа запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара. Парламент Турции разрешил отправку своих военных, на что маршал Хафтар заявил о готовности к противостоянию иностранным формированиям.

Как сообщают арабские издания, после авиаудара, приведшего к жертвам среди курсантов, в Триполи начались стихийные митинги.