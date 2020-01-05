США начали переброску 4 тысяч военных на Ближний Восток

Как передает Ассошиэйтед Пресс, Вашингтон наращивает свое присутствие в регионе в свете роста напряженности из-за убийства в Багдаде иранского высокопоставленного генерала Касема Сулеймани.

Удар в районе воздушной гавани иракской столицы был нанесен позавчера по распоряжению Дональда Трампа. Пентагон назвал операцию действиями оборонительного характера, а также возложил ответственность на Сулеймани за прошедшие ранее беспорядки возле американского посольства в Багдаде.

Тегеран пообещал отомстить за гибель одного из самых популярных людей в шиитском мире. Сегодня тело Сулеймани доставлено в Иран, где проходит церемония прощания

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что не верит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что ликвидация командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани имела целью предотвратить войну. Тахт-Раванчи также отверг утверждения американских политиков и военных о том, что Сулеймани представлял угрозу безопасности США, потребовав привести доказательства.