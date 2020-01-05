В Хорватии сегодня пройдет второй тур президентских выборов

Лидером по количеству в первом туре голосов стал кандидат от Социал-демократической партии Зоран Миланович. Ему удалось набрать 29,5% голосов.

Зоран Миланович выступает за последовательный диалог со странами Европы, но при этом против вступления Хорватии в Еврозону. Также он обещает бороться с коррупцией — его предвыборный лозунг «Президент с характером». В своей предвыборной речи Миланович заявил, что Хорватии нужен честный президент: «Лучшей демографической мерой является осознание жителями того факта, что ими руководят ответственные, нормальные и честные люди, что они обладают здоровой и ответственной властью. Потому что, когда у них этого нет, когда они чувствуют себя брошенными, они уходят».

Действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович заняла второе место с результатом 26,7% голосов.