Евросоюз обсудил с Тегераном ядерную сделку после убийства генерала Касема Сулеймани

По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, страны Запада считают необходимым снизить напряженность, проявлять сдержанность и избежать дальнейшей эскалации. Об этом он написал в Twitter.

В прошлом году Иран начал частично отказываться от обязательств по ядерному соглашению, обвинив остальных участников в невыполнении договоренностей. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Евросоюз опасается окончательного распада СВПД в связи с ситуацией в Ираке, где позавчера в ходе американского ракетного удара погиб один из самых известных людей в шиитском мире генерал Сулеймани.