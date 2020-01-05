Во Владивостоке под лед частично провалились порядка 30 автомобилей

ЧП произошло в бухте на острове Русском. Никто не пострадал. Как рассказали «РИА Новости» в региональном управлении МЧС, машины принадлежат рыбакам, которые не только нарушили запрет на выезд на лед, но и поставили их рядом друг с другом. На ролике с места происшествия, опубликованном местным новостным сайтом vl.ru видно, что часть автомобилей ушла под лед практически полностью, другие оказались в воде по капот или по колеса. Утоняется, что глубина в месте провала достигает двух метров.
2020-01-05T10:00:00+03:00
2020-01-05T10:06:14+03:00
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10:00, 05 января 2020
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