Во Владивостоке под лед частично провалились порядка 30 автомобилей

ЧП произошло в бухте на острове Русском. Никто не пострадал. Как рассказали «РИА Новости» в региональном управлении МЧС, машины принадлежат рыбакам, которые не только нарушили запрет на выезд на лед, но и поставили их рядом друг с другом. На ролике с места происшествия, опубликованном местным новостным сайтом vl.ru видно, что часть автомобилей ушла под лед практически полностью, другие оказались в воде по капот или по колеса. Утоняется, что глубина в месте провала достигает двух метров.