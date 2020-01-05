Власти Японии из-за побега Карлоса Гона распорядились усилить иммиграционный контроль на границах государства

Об этом сообщается в специальном заявлении министерства юстиции страны восходящего солнца.

Министр юстиции Японии Масако Мори распорядилась о скором введении мер, которые не допустили бы повторения ситуации с нелегальным пересечением границы. Историю с побегом бывшего том-менеджера автомобилестроительного альянса Renault — Nissan – Mitsubishi, она назвала заслуживающей крайнего сожаления. О том, что это был именно пробег, по ее словам, свидетельствует то, что никаких официальных записей о пересечении границы Гоном не имеется.

На этой неделе стало известно, что Гон бежал из-под домашнего ареста в Японии в Ливан. Он лично подтвердил это, заявив о предвзятости и несправедливости японского правосудия. О том, как удалось гражданину Франции, Бразилии и Ливана удалось покинуть островное государство, доподлинно неизвестно, впрочем, сообщалось, что Гона вывезли из провинциального японского аэропорта Кансай, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете, крупногабаритный багаж которого не проходил специальную проверку.



Карлос Гон находился под арестом с конца осени 2018-го года. Японское следствие утверждает, что он не задекларировал полученные в стране доходы на сумму более 80 миллионов долларов.