США перебрасывают несколько тысяч военных на Ближний восток

На фоне растущей напряжённости в регионе президент Трамп объявил, что в случае нападения Ирана на граждан США атакует больше 50ти объектов Исламской республики.

Пентагон направил в Кувейт 700 американских военных. Скоро к ним присоединится больше трёх тысяч десантников, сообщает агентство Associated Press. Переброска означает, что Вашингтон опасается возможных ответных действий Ирана на ракетный удар, при котором двое суток назад погиб генерал Касем Сулеймани. По данным телеканала CNBC американские военные разместятся ещё и в Ираке. В Пентагоне говорят, что хотят усилить защиту посольства США в Багдаде. Военное ведомство уверяет, что войска перебрасывают не в ответ на гибель Сулеймани. Приказ нанести удар по генералу неподалёку от международного аэропорта Багдада отдал президент США. Дональд Трамп не прислушался к данным разведки, согласно им иранский генерал ничего против Штатов не предпринимал. Наиболее радикальное решение удивило высокопоставленных представителей Пентагона, отмечает газета New York Times. После убийства Сулеймани Трамп пригрозил в случае атаки Тегераном США ударить новейшим оружием по 52м целям в Иране, включая памятники культуры. Президент объяснил число количеством заложников, захваченных студентами-радикалами в посольстве США в Тегеране в ноябре 79года.

В Иран этим утром доставили тело генерала Сулеймани. Гроб, завёрнутый во флаг Исламской республики, вынесли из самолёта под звуки военного оркестра. Это происходило в городе Ахваз на западе страны. Тело Сулеймани перевезут в Тегеран, где будут прощаться в течение трёх дней. Его похоронят во вторник в родном городе Керман.