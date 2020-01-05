Обращение президента осталось самой популярной частью новогоднего эфира

Так, согласно предварительным данным компании Mediascope, которые приводят «Ведомости», выступление Владимира Путина посмотрели 35% зрителей «Первого канала» и более 20% граждан, у которых в новогоднюю ночь был включен канал «Россия 1».

Ранее пользователи обратили внимание на то, что два этих вещателя отключили комментарии и счетчики лайков под новогодним обращением президента, выложенным на YouTube. В аккаунте НТВ, где эти данные скрывать не стали, видно, что более 75 тысяч человек поставили под роликом дизлайк и лишь 20 тысяч отметку «мне нравится».