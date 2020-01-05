Telegram просит суд не заставлять раскрывать дополнительные финансовые данные

Ранее их затребовала Комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая, в том числе, хочет знать, как именно компания распорядилась почти 2 миллиардами долларов, полученных в ходе первичного размещения токенов своей новой криптовалюты Gram. Юристы считают, что эта информация не имеет никакого отношения к разбирательству – сообщает ТАСС.

О намерении компании запустить блокчейн-платформу для криптовалюты стало известно два года назад. Вскоре после выхода на биржу, власти США предъявили Telegram претензии и добились простановки ICO. Комиссия по ценным бумагам сочла, что компания не имела необходимых разрешений на соответствующие операции.