Более 20 студентов военного училища в Триполи стали жертвами авиаудара

Как передает телеканал Al-Jazeera, учреждение находится на территории, подконтрольной Правительству национального согласия. Оно возложило ответственность за произошедшее на силы, лояльные мятежному фельдмаршалу Халифе Хафтару, чьи войска ведут наступление на ливийскую столицу. На фоне произошедшего в стране начались стихийные митинги.

На протяжении почти 10 лет Ливия остается расколотой по территориальному принципу. На этой неделе турецкий парламент одобрил отправку войск на помощь правительству, заседающему в Триполи. Хафтар призвал международное сообщество помешать Анкаре совершить вторжение в страну.