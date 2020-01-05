США пообещали нанести удар по 52 целям Ирана, в том случае, если будут атакованы американские граждане или объекты

Количество мишеней символизирует число заложников, захваченных Ираном много лет назад – написал в Twitter президент Дональд Трамп. Как передает телеканал CNN со ссылкой на источники, Пентагон ожидает, что ответ Тегерана на убийство в Багдаде генерала Касема Сулеймани последует в течение нескольких недель.

Убийство генерала Сулеймани может обострить противостояния США и Ирана. Такое мнение высказал председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев. Косачев добавил, что после случившего может быть ответ, как на территории Ирана, так и на территории третьих стран.

Власти исламской республики пообещали отомстить за смерть одного из военных лидеров страны. Сегодня тело Сулеймани доставили в Иран, где проходит церемония прощания.