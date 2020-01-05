Большинство российских компаний собираются в этом году повысить зарплату сотрудникам

Не планирует это делать лишь каждая пятая фирма, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование специалистов HeadHunter. 20 процентов компаний пообещали пересмотреть зарплаты уже в январе, еще 16 процентов — в течение первого полугодия. Повышение составит десять процентов в компаниях с российским капиталом и семь процентов — с иностранным.

Похожий прогноз сделали и эксперты портала «Работа.ру». По их мнению, зарплаты вырастут на 7-9 процентов, в IT-сфере — на 10-12. Также ожидается рост заработных плат персоналу в сферах ретейла, производства и строительства.