Трамп, по некоторым данным, санкционировал убийство Сулеймани наперекор Пентагону и вопреки сведениям разведки США

Президент США Дональд Трамп, по некоторым данным, санкционировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани наперекор Пентагону и вопреки последним сведениям американской разведки. Об этом пишет газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на несколько источников в Минобороны и администрации США.

По их данным, Трамп первоначально отказался от физического устранения военачальника и вместо этого отдал распоряжение ВВС США совершить налет 30 декабря на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в иракском городе Эль-Каиме близ границы с Сирией. В результате погибли 25 человек, не менее 50 получили ранения. Это спровоцировало массовые акции протеста перед американским посольством в Багдаде. Согласно публикации, представители Пентагона были удивлены тем, что Трамп в итоге высказался за наиболее радикальный вариант действий. Президент проигнорировал разведданные, согласно которым на Ближнем Востоке ничего из ряда вон выходящего не происходило, включая разъезды Сулеймани. Более того, американская разведка пришла к выводу, что масштабные нападения на военных США, подготовку которых Вашингтон приписывает иранскому генералу, не являлись неминуемыми. Как утверждают источники, руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи предложил Сулеймани вернуться в Тегеран для дальнейших консультаций, не дав согласия на воплощение антиамериканских замыслов командующего «Аль-Кудс».



Иранский генерал погиб 3 января в результате американского ракетного удара в районе багдадского аэропорта. Жертвами атаки стали еще 11 человек.