Япония ужесточит контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона

Об этом со ссылкой на Минюст сообщает Reuters. В ведомстве отметили, что Гон покинул страну незаконно, так как официальных записей о том, что он пересек границу, нет. В Министерстве пообещали провести тщательное расследование, отметив, что суд отменил решение об освобождении бывшего главы альянса под залог.
2020-01-05T08:30:00+03:00
2020-01-05T08:34:42+03:00
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08:30, 05 января 2020
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