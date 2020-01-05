Земля сегодня приблизится к Солнцу на минимальное расстояние

Наша планета находится в перигелии — ближайшее к Солнцу точке своей орбиты, расстояние до звезды составит более 147 миллионов километров. Таким образом, сегодня можно наблюдать самый большой солнечный диск в году, говорится в астрономическом прогнозе Московского планетария. Там также сообщили, что спустя пять дней, 10 января, жители по всей России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение с максимальной фазой 0,92. Оно пройдет в 22:10 по московскому времени.
2020-01-05T08:30:00+03:00
2020-01-05T08:34:04+03:00
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08:30, 05 января 2020
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