В Хорватии через полчаса стартует второй тур президентских выборов

Лидером первого тура стал бывший премьер-министр и лидер Социал-демократов Зоран Миланович. Ему удалось набрать 29,5% голосов. Действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович заняла второе место с результатом 26,7% голосов.

Грабар-Китарович заявила, что не намерена реагировать на провокации оппозиции: «Я не хочу, и я не буду спорить и тратить свое время на тех, у кого нет идей и которые только нападают на меня, на Хорватский демократический союз и это государство, которое мы будем продолжать возглавлять».

Колинда Грабар-Китарович баллотируется на второй срок. В 2015 году она стала первой в истории Хорватии женщиной-президентом.