Тело погибшего в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани доставлено в Иран

Сейчас проходит церемония прощания, сообщила государственная иранская телерадиокомпания IRIB. Похороны военачальника намечены на вторник.

Командира иранского спецподразделения «Кудс» погиб при целенаправленном ракетном обстреле американскими ВВС аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. Тегеран назвал это проявлением терроризма и обещал дать решительный ответ на действия вашингтонской администрации. Глава Белого дома, в свою очередь пригрозил ударами по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев.