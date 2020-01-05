Сегодня в Италии традиционной гонкой в гору завершается лыжная многодневка Тур де Ски

В женском масс-старте, который начнется в 15.15, Наталья Непряева уйдет на старт 9-километрового подьема третьей. И все же, главная задача россиянки здесь – сохранить призовую позицию. Соперничать на равных с норвежками Йохауг и Якобсен Непряевой вряд ли удастся.

Куда более напряженная развязка ожидается у мужчин. Лидер общего Зачета Кубка Мира Йоханес Клебо уйдет со старта первым. Но буквально через секунду рванет за ним наш Александр Большунов. А еще спустя 15 секнуд – и Сергей Устюгов. Норвежец по ходу многодневки дважды подряд выигрывал финишный спурт у наших парней. Хочется надеяться, что сегодня этого не произойдет.

Развязка мужского Тур де Ски стартует в 17.15. Траснляцитя на Первом канале.