В Испании сегодня пройдет голосование по утверждению на пост главы правительства лидера социалистов Педро Санчеса

Его партия ранее победила на выборах.

Для победы при первом голосовании Педро Санчесу необходимо получить абсолютное большинство голосов депутатов, то есть не менее 176. Испанская социалистическая рабочая партия хотя и выиграла ноябрьские выборы, но ее мандатов недостаточно для утверждения кандидатуры Санчеса. При этом социалисты смогли договориться о создании коалиции с другими политическими силами. «Левые республиканцы Каталонии», выступающие за независимость автономного сообщества, обещали воздержаться при голосовании. Несмотря на то, что у них всего 13 кресел, это поможет добиться назначения Санчеса даже если и не по результатам первого голосования, то по итогам второго – оно требует простого большинства голосов. «Левые республиканцы Каталонии» согласились пойти навстречу при условии, что социалисты проведут переговоры между властями региона и Мадридом по выходу из каталонского кризиса. Накануне на дебатах в Конгрессе депутатов Санчес подчеркнул, что одной из целей коалиции станет «уменьшение территориальной напряженности с помощью политики и диалога».

Если Санчесу не удастся заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов сегодня, второе голосование состоится во вторник